Silah sesinin TV ile bastırıldığı cinayette 2 farklı karar

Silah sesinin duyulmaması için televizyonun sesini sonuna kadar açtıktan sonra boşanmak isteyen eşi Nisa Ece İnçke'yi öldüren Recep İnçke'nin yargılandığı davada Yargıtay tartışmalı bir karara imza attı. Mahkemenin 'tasarlayarak öldürmek'ten verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 'yeterli delil bulunmadığı' gerekçesiyle bozuldu.

İstanbul Kağıthane’de 7 Aralık 2016’da boşanma davası açan eşi Nisa Ece İnçke’yi silah sesi dışarıdan duyulmasın diye televizyonun sesini sonuna kadar açarak 4 kez kurşunlayarak öldüren Recep İnçke polise teslim oldu.

Tutuklanan İnkçe hakkında 'eşini tasarlayarak öldürdüğü’ gerekçesi ile ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

'Çok sevdiğim eşim vardı, ihanet etti'

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan ilk yargılamada pişman olduğunu söyleyen İnçke, "Çok sevdiğim eşim vardı, ihanet etti” dedi.

Mahkeme heyeti İnçke’yi eşini 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan takdir indirimi uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan 2.5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kararı bozan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, İnçke’nin suçu ‘tasarlayarak’ işlediğine ilişkin delil bulunmadığını belirterek ‘eşi kasten öldürme’ suçundan cezalandırılması gerektiğini ifade etti. Duruşma yeniden görüldü.

Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre, Nisa Ece İnçke’nin annesi ve ağabeyi, mahkemenin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararında direnmesini talep etti.

Duruşma savcısı, Recep İnçke’nin soruşturmanın başından itibaren süregelen davranışları, kendiliğinden karakola teslim olması, savunmalarında suçunu ikrar etmesi, hiçbir celsede bizzat tahliye talebinde dahi bulunmayışı hususları göz önüne alındığında maktulün sanığa olan sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği hususu ispatlanamasa dahi bunun aksinin de şüphesiz bir şekilde ispatlanamadığını belirtti.

Küçük bir tereddüt halinde dahi şüpheden sanığın yararlanması gerektiğini, bu bağlamda sanığın ikrarına bütün olarak itibar edilmesi ve suçu haksız tahrik altında işlediğinin kabul edilmesinin hakkaniyete uygun olacağı kaydederek İnçke’nin ‘haksız tahrik altında eşini kasten öldürme’ suçundan 18 yıldan 24 yıla hapisle cezalandırılmasına tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.