Fatih Sultan Mehmet tablosunun nasıl alındığını anlatan İBB Başkanı İmamoğlu: İstanbul halkına ait bir eser artık

İtalyan ressam Bellini'nin resmettiği Fatih Sultan Mehmet tablosunun İBB tarafından nasıl satın alındığını açıklayan Ekrem İmamoğlu, "Hayırlı olsun İstanbul halkına. İstanbul halkına ait bir eserdir o artık. İnşallah nice yüz yıllar İstanbul'da yaşamaya devam edecek" dedi.

İtalyan ressam Gentile Bellini tarafından 1480 yılında yapılan, Fatih Sultan Mehmet'in başka bir kişiyle resmedilen tek portresi, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Christie’s salonundaki müzayedeye alıcıların beğenisine sunuldu.

Müzayedede İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni başkan danışmanı ve kurum sözcüsü Murat Ongun ile Dış İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Alkanalka temsil etti. Ongun ve Alkanka, müzayedeye telefonla katıldı. 226 eserin açık artırmaya çıkarıldığı müzayedenin en dikkat çekici parçalarından olan yapıt, 250 bin sterlinden açık artırmaya sunuldu.

Sözcü'nün aktardığı habere göre, yaklaşık 500 katılımcı ile başlayan müzayede, kıran kırana bir artırıma sahne oldu. Müzayedede, 6-7 alıcı 550 bin sterline kadar çıktı. Bu rakamdan sonra sahne İBB ve adı açıklanmayan bir alıcıya kaldı. Tarihi tablo için yapılan artırmanın galibi 770 bin sterlin bandına kadar çıkan İBB oldu.

Müzayedeye İBB adına katılan Ongun, tablonun ilk etapta tüm İstanbulluların görebilmesi için Saraçhane'deki başkanlık binasında halka açılacağını belirtti. Eserin birkaç gün içinde İstanbul'a ulaşacağı bilgisini paylaşan Ongun, tablonun uzun vadede nerede sergileneceğine ise daha sonra karar verileceğini söyledi.

'Satışa çıktığını duunca arkadaşlarıma süreci incelemeleri için talimat verdim'

Tabloyu İstanbul'a kazandıran İBB Başkanı İmamoğlu, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Mutluyuz. Bellini'nin gerçekten önemli bir tablosunun, bize ait aslında bir anının, Fatih Sultan Mehmet'e ait bir tablonun yakıştığı yer, elbet İstanbul'dur. Yakışan İstanbul halkının, hatta bütün dünyanın gelip, o muhteşem komutanı, padişahı görmek isteyeceği bir alanda ziyaret etmesidir. Bu noktada satışa çıktığını duyunca çok heyecan duydum ve hemen arkadaşlarıma, süreci incelemeleri için talimat vermiştim. Bugün de belediyemize ait bir şekilde sonuçlanması, beni çok mutlu etti. Çok onur duydum."

İmamoğlu, "Tam da Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'da daha özel bir anıtla hissedilir hale gelmesini ve bunun Mustafa Kemal Atatürk'ün bir vasiyeti üzerine, bize yakıştığını ifade ettiğim ve bununla ilgili bir proje sürecini başlattığımız -şu anda yarışma safhasında- hatta nerede olması gerektiği konusunda ön hazırlıkların yapıldığı sıcak günlerde böyle bir hediyenin İstanbul'a kazandırılması, beni, çok çok mutlu etmiştir. Hayırlı olsun İstanbul halkına. İstanbul halkına ait bir eserdir o artık. İnşallah nice yüz yıllar İstanbul'da yaşamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.