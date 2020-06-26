Aralarında eski HDP'li belediye başkanlarının da bulunduğu 42 kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre, Diyarbakır'da PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında aralarında görevden alınan eski HDP'li belediye başkanlarının da bulunduğu 64 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Habere göre, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) binasındaki aramada bulunan fiziki ve dijital dokümanlarda inceleme yapıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında dokümanlarda adı geçen ve DTK'da eylem ve faaliyetlerde bulundukları belirlenen, aralarında İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak, HDP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Soruşturma kapsamında Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Batman, Adana ve Şanlıurfa'da belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda 42 kişi gözaltına alındı.