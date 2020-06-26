Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ikinci ünitesinin temeli atıldı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ikinci ünitesinin temelinin atıldığını açıklayan Dönmez, "Akkuyu NGS'de hedefimiz birinci üniteyi 2023'te, Cumhuriyetimizin 100. yılında devreye almak" dedi.

Dönmez, "Dört ünitenin de inşaatına başladığımızda burada sahada 15-16 bin civarında insanımız çalışacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez şunları söyledi:

"Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol yaptık. Özellikle Mersin'de ve içinde bulunduğumuz Gülnar ilçesi dahil olmak üzere buradaki meslek liselerinde nükleer eğitimi ilave edecek bir müfredat değişikliğine gidiyoruz."