Millet Bahçesi’nin adını Atatürk Parkı olarak değiştiren CHP’li başkana soruşturma

31 Mart seçimlerinden sonra Rize’nin Fındıklı ilçe belediye başkanı olan Ercüment Şahin Çervatoğlu, AK Partili belediye döneminde yapılan Millet Bahçesi'nin adını değiştirerek 100. Yıl Atatürk Atatürk Parkı yapmıştı. Encümen kararı ile yapılan değişiklik sonucunda mahkemelik olan Çervatoğlu için şimdi de İçişleri Bakanlığı soruşturma açtı.

CHP’den Fındıklı Belediye Başkanı seçilen Ercüment Şahin Çervatoğlu, belediye meclisinde alınan kararla AK Parti döneminde açılan Millet Bahçesi ve Millet Kıraathanesi’nin adını değiştirerek, 100. Yıl Atatürk Parkı yaptı. Ardından da tabelayı değiştirdi.

Belediyenin astığı tabelanın kaldırılması için kaymakamlık talimatıyla konu yargıya taşındı. Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, bu yargılama devam ederken Çervatoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı.

'Demokrasi ayıbı'

Soruşturma başlatılmasına tepki gösteren Çervatoğlu, durumu 'demokrasi ayıbı' olarak nitelendirdi.

Seçimden sonra halkın talebi doğrultusunda ve meclis kararıyla parkın adının değiştirildiğini ifade eden Çervatoğlu, şöyle konuştu:

"Meclis toplantısında parkın adının 100’üncü Yıl Atatürk Parkı olmasını 8’e 3 çoğunlukla kabul ettik. Yine Millet Kıraathanesi olan yeri biz kültür evine dönüştürdük ve adını da Kazım Koyuncu Kültür ve Sanat Evi yaptık. Kaymakamlık konuyu yargıya taşıdı. Şimdi de İçişleri Bakanlığı soruşturma açtı. Ama bu kararımızdan geri dönmeyeceğiz. Bizim yönetim anlayışımızla ilgili bir durum. İki tür belediyecilik anlayışı var. Birincisi rantçı belediyecilik, ikincisi bizim yaptığımız halkçı ve toplumcu belediyecilik. Bu ilçeyi halkla yönetmek için mücadele ediyoruz. Halkın iradesi üstünde hiçbir irade yoktur."