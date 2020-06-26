YKS'ye girecek öğrenciler ve aileleri türbelere akın etti

Hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde öğrenciler ve aileleri Bakırköy'deki Zuhuratbaba Türbesi'ne akın etti. Şanlıurfa’da ise sınava katılacak öğrenciler ile aileleri, Balıklıgöl’ü ziyaret ederek dua etti.

Üniversite adayları cumartesi ve pazar günü Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek. Bu nedenle aileler hafta sonu yapılacak sınav öncesi Bakırköy'deki Zuhuratbaba Türbesi ve Şanlıurfa’daki Balıklıgöl’e akın etti.

Üniversite sınavına girecek öğrenciler ve aileleri sabahın erken saatlerinden itibaren Zuhuratbaba Türbesi’ne gelerek dua etti.

Kimi öğrenciler dua ettikten sonra vatandaşlara şeker dağıttı. © DHA /

Sınava girecek torunu için türbeye dua etmeye gelen Ümmiye Tuna, "Ben torunum için geldim. Sınava girecek tüm öğrencilere başarı diliyorum. Rabbim torunuma da başarı, zihin açıklığı versin" şeklinde konuştu. © DHA / 1 / 2 © DHA / Kimi öğrenciler dua ettikten sonra vatandaşlara şeker dağıttı.

YKS'ye girecek Berfin Erdoğan, "Biraz heyecanlıyız. Bu ikinci sınava girişim olacak. Buraya dua etmeye geldik. Manevi açıdan kendimi rahatlatmak istedim. Diş hekimliği istiyorum. İnşallah sonucumuz güzel olur" diye konuştu. Erdoğan'ın halası Hanım Metin ise, "Güngören'den geldik. Çocuklarımız inşallah kazanır. Tek dileğimiz bu. Onlar için geldik. Dua edip, şekerimizi dağıtacağız" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa’da YKS’ye katılacak öğrenciler ve aileleri, Hazreti İbrahim’in ateşe atıldığında düştüğü yer olarak bilinen Balıklıgöl’ü ziyaret ederek balıklara yem attı. Başarılı olmak için makamda dua eden öğrenciler, sınavlarının iyi geçmesini diledi.