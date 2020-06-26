CHP’den koronavirüs önlemi: Milletvekillerinden personellerini evden çalıştırmaları istendi

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, CHP TBMM Grup Yönetimi Kovid-19 salgını sürecinde TBMM’de ortaya çıkan vakaları dikkate alarak, Meclis’teki personel yoğunluğunun azaltılması yönünde karar aldı.

Bu çerçevede milletvekillerine, “TBMM’deki Kovid-19 vakaları nedeniyle milletvekili personelinin evden çalışmalarının sağlanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir” mesajı iletildi.

TBMM’de bugüne kadar 19 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. En son AK Parti grubunda aralarında grup başkanvekillerinin danışmanlarının bulunduğu 6 kişide koronavirüs tespit edildi. Meclis çalışmalarına da 30 Haziran’a kadar ara verildi.