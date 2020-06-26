CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Kurultayımızla eleştiriden çok bir ufuk çizmeyi düşünüyoruz

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin 37. Olağan Kurultayı'na ilişkin "Bu kurultayı bir iktidar kurultayı olarak düşünüyoruz. Eleştiriden çok bir ufuk çizmeyi, ufuk vermeyi düşünüyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu, Deutsche Welle Türkçe'nin YouTube kanalındaki canlı yayınında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

İtalyan ressam Gentile Bellini'nin orijinal Fatih Sultan Mehmet tablosunun, Londra'daki müzayede İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınmasına ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, mutluluğunu dile getirdi.

Nerede sergileneceğini İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'na sorduğunu ve 'tablonun özel olarak korunmaya alınması gerektiğini' söylediğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Paris'teki Louvre Müzesi'nde Mona Lisa tablosu var, bu tablo diğerlerine göre daha farklı şekilde korunuyor. Benzer bir korumanın yapılmasını istedim. Tabii benzer korumayı yapacağını Ekrem Bey ifade etti. Nerede sergileneceğiyle ilgili de açıklama yaptı ama ben o konuya fazla girmiş olmayayım. Eminim Sayın Başkan, kendi kurmaylarıyla da görüşecek, tablonun nerede sergilenmesi gerektiği konusunda bir karara varacaklar, ondan sonra sergilenecek" diye konuştu.

İstanbul'daki yeni taksi plakası

İstanbul'daki 5-6 bin yeni taksi plakası ile ilgili Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı hatırlatılarak, CHP'li belediyelerin hizmetlerinin engellenip engellenmediği yönündeki soru üzerine Kılıçdaroğlu, CHP'nin Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 büyükşehirde belediye başkanlığını kazanmasının iktidar cephesinde büyük bir hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

İmamoğlu'nun "İstanbul'da 5 bin plakaya ihtiyaç var" dediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "5 bin kişiye istihdam yaratmak kötü bir şey mi?" diye sordu.

Taksi projesinin, bakıldığı zaman halktan yana, İstanbulludan yana, işsizden yana bir politika olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "UKOME'yi değiştirdiler, sayıyı değiştirdiler, orada iktidardan yana olanların sayısını artırdılar, engel çıkarmaya çalışıyorlar, biz bu engelleri aşacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar, Ekrem Bey de diğer bütün belediye başkanlarımız da halka hizmet için ellerinden gelen çabayı gösterecekler" açıklamasını yaptı.

'Kaynak yetersiz' diye hiçbir belediye başkanının şikayet etmediğine ve var olan kaynakları en verimli şekilde kullandıklarına işaret eden Kılıçdaroğlu, "Bu süreçte pek çok şey yıkıldı. Fatih Sultan Mehmet'in tablosunun İstanbul'a gelmiş olması ve bu tabloyu getirenin CHP'li belediye başkanı olması başlı başına bana göre güzel bir olaydır" değerlendirmesini yaptı.

İmamoğlu ve Yavaş için 2023'de farklı görevler olur mu?

Yapılan popülerlik araştırmalarında Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerinin öne çıktığı belirtilerek, "Bu kadar popüler olmaları sizi rahatsız ediyor mu?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Tam tersine" yanıtını verdi.

Belediye başkanlarının başarılarını görmenin kendisini son derece mutlu ettiğini tekrarlayan Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Onun dışında belediye başkanlarımız ileride çok daha iyi yere gelirler. Gelsinler tabii. Bütün başarılar elbette ki ödüllendirilmeli ama şu anda ben bütün belediye başkanlarımın kendi bulundukları kente yoğunlaşmalarını, orada var olan sorunları çözmelerini, çok ciddi sorunlar var, azalan kaynakları en verimli şekilde kullanarak bu sorunları çözmeyi kafalarına koysunlar, bu çerçevede çalışsınlar. Şu anda yoğunlaşacakları tek şey var; Ekrem Bey İstanbul'a, Mansur Bey Ankara'ya, diğer belediye başkanlarımız bulundukları alanlarda kentlere yoğunlaşsınlar... "

"İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı bir programda, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bir daha o göreve seçilemeyecek' dedi, sizin kanaatiniz nedir?" yönündeki soru üzerine Kılıçdaroğlu, kendisinin de aynı kanaatte olduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin nereye gittiği belli. Rejim değişti malum, demokrasisi, yargısı, yürütme organı vesayet altında olan hatta parlamentosu vesayet altında olan ülkede yaşıyoruz. 20 Temmuz'dan sonra bir sivil darbe oldu. Tek adam vesayet rejimi var. Vesayet rejiminin başladığı 2018'de dolar 4 lirayken şimdi 6 liraya çıktı. Çeyrek altın 328 lirayken 661 liraya çıktı. Köprü geçiş ücretleri yüzde 179 oranında arttı.

Bu vesayet süreci yönetiminde 2 milyon 281 bin kişi işinden oldu. Milli gelirimiz 100 milyar dolar düştü. Dünya ekonomisinde 17'nci sıradaydık, şimdi 19'uncu sıraya geriledik. Bu tablo ortadayken ve bu tablo doğrudan doğruya mutfağa yansımışken Erdoğan'ın gidici olması için özel bir çaba harcamaya gerek yok. Çünkü, kendi sonunu kendisi hazırlayan bir lider konumunda."

'Millet artık bıkmış vaziyette'

Kılıçdaroğlu, Seçim Yasası'na ilişkin bir soru üzerine "ilk seçimlerde kim çok oyu alırsa o cumhurbaşkanı olsun, 50 artı 1'i aramayalım" şeklinde pek çok arayışın olabileceğini belirterek, "Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi yasayı getirirlerse getirsinler emin olun millet artık bıkmış vaziyette. Bunların gitmesi lazım ve gidecek. Bundan eminim" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik eleştirileri hatırlatılan Kılıçdaroğlu, "Beni hedef almasını gayet doğal buluyorum. Çünkü AK Parti'yi eleştiremeyeceğine göre sadece bizi eleştirecek, başka bir alanı yok zaten" ifadesini kullandı.

AK Parti ile MHP arasında bir "ittifak" değil bir "koalisyon" bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, kendisinin ve arkadaşlarının olabildiğince MHP'nin söylemlerine yanıt vermemeye çalıştıklarını kaydetti.

'Tamamı CHP'ye oy verdi demek gerçekçi bir yaklaşım değil'

Son seçimlerde HDP'nin CHP ve adaylarına katkı sağlamasına rağmen bu parti ile aralarına mesafe koydukları hatırlatılarak, "Bu mesafeyi iktidar, bu birlikteliği kullanmasın diye mi korumaya çalışıyorsunuz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "HDP'ye oy veren vatandaşların tamamı son seçimlerde gelip CHP'ye oy verdiler" demenin gerçekçi bir yaklaşım olmadığını söyledi.

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın, "FETÖ konusunda hiçbirimiz masum değiliz, eğer bizi aldatmışlarsa bu bizim suçumuz değil." şeklindeki sözlerine ilişkin değerlendirmesi sorulan Kılıçdaroğlu, sorumluluğun ülkeyi yöneten siyasal iktidarda olduğunu ifade etti.

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Devlet yönetiminde aldatıldıysan sen devleti yönetemiyorsun ve o koltuktan ayrılacaksın. O koltuktan ayrılmıyorsan her önüne gelen seni aldatır ve nitekim her önüne gelen Erdoğan'ı aldattı. Erdoğan bugün egemen güçler arasında pinpon topu gibi gidip geliyor. Ülkenin bağımsızlığı, ülkenin çıkarları falan bütün bunların Erdoğan tarafından korunacağına asla inanmıyorum. Erdoğan şu anda bütün gücünü kendi ailesinin, yakınlarının, akrabalarının hem Türkiye hem dünyadaki mal varlığını artırarak geleceğini ekonomik açıdan güvence altına alıyor. Aldatıldıysan ve 15 Temmuz darbesi yaşanmışsa ve 251 kişi hayatını kaybetmişse sen o koltukta nasıl oturabilirsin? Ayrılacaksın."

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı

Kılıçdaroğlu, 25-26 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek CHP 37. Olağan Kurultayı'na ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

"Kılıçdaroğlu, ne zaman yerini başkasına bırakacak?' diye sorular sorulduğunun belirtilmesi üzerine Kılıçdaroğlu, genel başkan adayı olmak isteyenlere gereken imkanların sunulduğunu söyledi.

Genel Başkan adaylığı için şartları daha da kolaylaştırdıklarını bildiren Kılıçdaroğlu, "Partimizde genel başkan pozisyonunu hak eden çok sayıda arkadaşımız da vardır. Aday olurlarsa elbette onlar da çıkar demokratik yöntem içinde yarışırlar. Biz hiçbir zaman demokrasinin dışında bir özel arayış içinde olmadık. Ne ben ne de diğer arkadaşlarımız olmadılar. Tam tersine seçime girecek arkadaşların önünde engel olarak görülen bütün engelleri de büyük ölçüde kaldırdık" dedi.

Kılıçdaroğlu, kurultay sonrası CHP'de ne gibi değişimler olacağına yönelik soru üzerine, "Bu kurultayı 'iktidar kurultayı' olarak tanımlıyoruz. İktidara geldiğimizde neleri yapacağımızı geniş kitlelere aktarmak zorundayız" diye konuştu.

CHP'nin iktidara gelmesi durumunda seçim sisteminde, Anayasa'da, yargıda neleri değiştireceği, demokratikleşmeye yönelik adımların neler olacağı gibi tüm hususların kurultayda toplumla paylaşılacağını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Biz ne düşünüyoruz, Türkiye Cumhuriyeti devleti nasıl yönetilmeli, bu yönetimin temel unsurları ne olmalı, hangi yasalarda ne tür değişiklikler yapılmalı ve bu değişikliklerin yönü, amacı ne olmalı bunları açıklayacağız" şeklinde konuştu.