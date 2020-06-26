Kayıt
20:22 26 Haziran 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Özlem Zengin

    AK Partili Zengin'den 'kadın' açıklaması: Önemli bazı isimlerin eşi bile olamıyordunuz

    © Fotoğraf : YouTube
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 56
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102697/93/1026979385_0:32:1200:707_1200x675_80_0_0_694d97ae1882a90147bc35e482c53881.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202006261042333662-ak-partili-ozlem-zenginden-kadin-aciklamasi-onemli-bazi-isimlerin-esi-bile-olamiyordunuz/

    AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Genel Kurulu'nda "Bu ülkede AK Parti gelene kadar 'kadın' kelimesinin adı yoktu" sözleri ile başlayan tartışmalara ilişkin, ''Türkiye’de kadınların yüzde 70'i yoktu, hiçbir mesleği olamıyordu, üniversiteye gidemiyordu, milletvekili bile olamıyordu. Önemli bazı isimlerin eşi bile olamıyordunuz'' dedi.

    TBMM Genel Kurulu'nda kadınlara yönelik sarf ettiği ve tartışma yaratan sözlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Zengin, cümlesinin çarpıtıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: 

    "Ben dedim ki, 'AK Parti iktidara gelene kadar, kadın kelimesinin adı yoktu' dedim bu 'kadının adı yoktu'ya döndü. Benim aslında kastettiğim kadın kelimesini sadece kullanmak değil, kadın asli unsur haline geldi. Genel Kurul’da bu bir tartışmaya vesile olmadı. Ben konuşmamı Twitter hesabına koyduktan sonra buradan yola çıkarak inanılmaz bir şahsımda bir değerlendirme kampanyası başlatıldı" dedi.

    'Türkiye’de kadınların yüzde 70'i de yoktu'

    Sosyal medyada 'Seçme seçilme hakkı vardı', 'İçişleri Bakanı vardı', 'Kadın başbakan vardı' gibi eleştirilerin yapıldığını, eleştirinin ötesine geçen saldırıların olduğunu ifade eden Zengin, ''Evet kadın vardı, zaten bunlar yoktu demiyoruz. Benim söylemek istediğim şey elbette bu değildi. Bunlar vardı; ama Türkiye’de kadınların yüzde 70'i de yoktu, hiçbir mesleği olamıyordu, üniversiteye gidemiyordu, milletvekili bile olamıyordu. Önemli bazı isimlerin eşi bile olamıyordunuz. TRT'de izleyici konuk bile olamıyordunuz. Alkışlamak için bile TRT’nin dekorunda oturamıyordunuz. Peki bu gördüğümüz Türkiye tablosu muydu? Hayır değildi. Türkiye; sokağa çıktığınız zaman, başı açık, başı kapalı, başını çok farklı örten bir sürü kadından oluşan bir ülke. Türkiye'nin gerçekleri, Türkiye'nin kamu hayatına yansımıyordu. Kamusal alan için de geçerli. Bir anne evladının asker törenine gidemiyordu. Stadyumlara giremiyordu. Şimdi böyle baktığınız zaman inanılmaz bir mağduriyet vardı. Kim geçirdi bu mağduriyetleri, AK Parti iktidarı geçirdi."

    'AK Parti'yi dişi bir kelime olarak anlıyorum'

    Zengin, "Bir kadın partisi olarak görüyorum AK Parti’yi. Hatta 'AK Parti' kelimesini daha dişi bir kelime olarak algılıyorum. Yeri geldiğinde bu konularla alakalı olarak konuşmayı engel görmüyorum. Hala İmam Hatiplileri aşağılamaya devam ediyorlar. Bu ifadeyi gerilik olarak kullanıyorlar. Hala kafa dünya standartlarında değil. Hakaretler, mesele seçme seçilme hakkına kadar geldi. Evet ilkokula giden çocuklar bile 1934’de bu hakkın ortaya çıktığını biliyor. Ama bunun gerçek manada icrası 2015’te oldu, 24 Haziran seçimlerinde oldu. Ben de aday oldum o dönem. Seçilip yemin eden milletvekillerinden bir tanesiyim" ifadelerini kullandı.

    'HDP'li kadınlar gibi dağa çıkmadılar'

    Zengin, bunlar yaşanırken, başörtülü kadınların memleketlerine kahretmediğini, HDP’li kadınlar gibi dağa çıkmadıklarını, terörize olmadıklarını vurguladı. Zengin, "Bu kadınlar sadece ve sadece problemlerini anlattılar. Hukuk içerisinde kalarak eylemlerine devam ettiler. Ben de onlardan bir tanesiyim. Geldiğimiz nokta Türkiye için bir muazzam kazanımdır. Benim ve partimin mücadelesi bütün kadınların istediği hayatı yaşaması içindir" dedi.

    'Hala hazım sorunu yaşıyorlar'

    Genel Kurul’da kendine yönelik eleştirilere de cevap veren Zengin, "Ben, Türkiye’nin ilk başörtülü grup başkanvekiliyim. Galiba hazım sorunu yaşanıyor hala. Ben onu görüyorum. Ben bir taraftan da bu değerlerle alakalı bir şeyi bir başörtülü grup başkanvekili kadın olarak, orada ifade ediyorum. Onun için alışık olmadığı şeyler duyuyorlar. Sizin saçınızı taramanız gibi bir şey benim başımı örtmem. Normal bir muamele istiyorum. Siyasetin en belirgin şeyidir kadın. Kadınların önünden geçmeden, onların rızasını almadan hiçbir siyasi parti seçim kazanamaz. Hiçbir siyasi hareket başarılı olamaz. Kadın meselesi bir günlük meselesi değil. HDP, AK Parti’den daha çok kadınları savunamaz. Onlardın kadınlara yaklaşımı ile, bizim kadınlara yaklaşımımız arasında dağlar kadar fark var" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    HDP, meslek, Kadın, TBMM, AK Parti, Özlem Zengin
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Aynı maçta ayrıca Liverpool'un ligdeki 44 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu. Liverpool, Arsenal'ın 2003 ve 2004 yıllarında üst üste 49 müsabaka kaybetmeyerek kırdığı İngiltere ligi rekorunu kıramadı. Fakat Kırmızılar, 40 maçlık serisi bulunan Chelsea (2004-2005) ve 42 maçlık seriye sahip Nottingham Forest'ı (1977-1978) geride bıraktı.
    Liverpool 30 yıllık şampiyonluk özlemini rekorlarla dindirdi
    Karikatür
    Macron NATO'nun 'beyin ölümünün' kanıtını buldu
    İnfografik
    Askeri olarak Türkiye mi güçlü Yunanistan mı?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet