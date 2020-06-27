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    YKS manzaraları: Öğrenciler içeride ter döktü, veliler dışarıda dua etti

    YKS manzaraları: Öğrenciler içeride ter döktü, veliler dışarıda dua etti

    Sertac Kayar
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202006271042335786-yks-manzaralari-ogrenciler-iceride-ter-doktu-veliler-disarida-dua-etti/

    Koronavirus salgını sürecinde yapılması nedeniyle tartışma konusu olan YKS, alınan önlemler altında başladı. Yaklaşık 25 milyon kişinin katıldığı sınav için adaylar ter dökerken, veliler de dışarıda Kur’an okuyarak dua etti.

    81 ilde gerçekleştirilen ve yaklaşık 2,5 milyon öğrencinin katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk aşaması olan Temel Yetenek Testi TYT saat 10.15 itibariyle başladı. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle önce Temmuz ayına ertelenen ancak normalleşme sürteci ile birlikte tekrar Haziran ayında yapılması kararlaştırılan YKS’nin salgın sürecinde yapılması nedeniyle tartışma konusu olmuştu. Salgının hızla yayıldığı Diyarbakır’da da hem veliler hem öğrenciler salgın sürecinde sınavın yapılmasını eleştirdi.

    Koronavirüs teşhisi konulan adaylar ayrı okullarda sınava alındı

    Hayalini kurdukları üniversiteye kazanabilmek için sabahın erken saatlerinde kalkarak sınava girecekleri okula doğru yol alan adaylar hem tedirginlikleri hem heyecanlarıyla dikkat çekti. Sınava giren öğrenciler için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda, toplu taşıma araçlarında sessizlik hakimdi.

    Koronavirüs önlemleri kapsamında öğrenciler maske takarak sosyal mesafe kuralına uyarak sıraya geçerken, veliler ise okul bahçelerine alınmadı. Sınav merkezi girişlerinde adaylara dezenfektanlı ıslak mendil ve maske dağıtıldı. İsteyenler kendi maske ve dezenfektanı ile sınava geldi. Adaylar, yerlerine oturduktan sonra maskelerini çıkarabilecek. Görevliler ise sınav boyu maskeli olacak. Testi pozitif çıkan, temaslı veya şüpheli olan adaylar farklı bina ve salonlarda sınava alındı.

    Sputnik’e konuşan öğrenciler, sınavın salgın sürecinde yapılmasını eleştirdi. Öğrenciler, salgın nedeniyle tedirgin olduklarını ifade ederken, her şeye rağmen umutlu olduklarını söyledi.

     

    • YKS manzaraları: Öğrenciler içeride ter döktü, veliler dışarıda dua etti
      YKS manzaraları: Öğrenciler içeride ter döktü, veliler dışarıda dua etti
      Sertac Kayar
    • YKS manzaraları: Öğrenciler içeride ter döktü, veliler dışarıda dua etti
      YKS manzaraları: Öğrenciler içeride ter döktü, veliler dışarıda dua etti
      Sertac Kayar
    • YKS manzaraları: Öğrenciler içeride ter döktü, veliler dışarıda dua etti
      YKS manzaraları: Öğrenciler içeride ter döktü, veliler dışarıda dua etti
      Sertac Kayar
    • YKS manzaraları: Öğrenciler içeride ter döktü, veliler dışarıda dua etti
      YKS manzaraları: Öğrenciler içeride ter döktü, veliler dışarıda dua etti
      Sertac Kayar
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    Sertac Kayar
    YKS manzaraları: Öğrenciler içeride ter döktü, veliler dışarıda dua etti

     

     

    Çocukları için dua ettiler

    Çocukları sınava giren aileler de okul önlerinde bekleyişe geçti. Bazı veliler, sınavın başarılı geçmesi için çocukları işçin Kur’an okudu ve dua etti.
    Sertac Kayar
    Çocukları sınava giren aileler de okul önlerinde bekleyişe geçti. Bazı veliler, sınavın başarılı geçmesi için çocukları işçin Kur’an okudu ve dua etti.

    Sosyal mesafe kuralına dikkat eden aileler, sınav bitimine kadar okul önlerinde çocuklarını bekleyecek.

    Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi saat 10.15'te başladı. Saat 10.00'dan sonra gelenler kural gereği bu yıl da sınava alınmadı. Bu yıl adaylara verilen süre 30 dakika artırılarak 165 dakikaya çıkarıldı.

     

    Etiketler:
    Dua, Maske, Koronavirüs, Sosyal mesafe, Diyarbakır, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
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