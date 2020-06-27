Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan'ın ikinci Kovid-19 testi negatif

Bir hafta önce Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Bozdoğan, ikinci test sonucunun negatif çıktığını duyurdu.

Bozdoğan Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Bugün,Mersin Şehir Hastanesi'nde yapılan 2. COVID-19 Testlerim "NEGATİF"çıkmış olup, artık "virüs yükü"kalmamıştır. Yarın; hem tedavi hem de karantina sürecime dair bir açıklama yapıp, siz değerli dostlarımı bilgilendireceğim" ifadelerini kullandı.

Değerli kardeşlerim,



Bugün,Mersin Şehir Hastanesi'nde yapılan 2. COVID-19 Testlerim "NEGATİF"çıkmış olup, artık "virüs yükü"kalmamıştır.



Yarın; hem tedavi hem de karantina sürecime dair bir açıklama yapıp, siz değerli dostlarımı bilgilendireceğim.#BirlikteBaşaracağız #tarsus pic.twitter.com/ti9bDB54QP — Haluk Bozdoğan (@drhalukbozdogan) June 26, 2020

​