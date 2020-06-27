Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız işçilerin kıdem tazminatı hakkını kalıcı bir sisteme bağlamak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden video konferans yöntemiyle katıldığı ''Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi''nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Bölgedeki yerel yönetimler maalesef senelerce bu havzanın (Ergene) korunması konusunda gereken hassasiyeti göstermedi." dedi.

"Biz kötü gidişatı durdurmak için Ergene Havzası Eylem Planı'nı devreye aldık." ifadesini kullanan Erdoğan, "1 milyon 238 bin dekar alanı sulayacak, 25 sulama projesinen 24'ü hizmete girdi." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ergene 1 ve Çorlu 1 Organize Sanayi Bölgesi arıtma tesislerinin de önümüzdeki ağustos ayında faaliyete başlayacağını söyledi.

Erdoğan, "(Tünel açma makineleri) Türkiye, dünyada bu makineleri üretebilen 8 ülkeden biridir." dedi.

"İlgili tüm kamu kurumlarının dahil olduğu bu planı (Ergene Havzası Eylem Planı) yaklaşık 2,5 milyar liralık bir harcamayla ve kararlılıkla hayata geçirdik." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Projenin (Ergene) diğer tünelinin de tamamlanmasıyla Avrupa'nın en büyük çevre projelerinden birini hayata geçireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ergene 2 Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisi'ni de inşallah bu sene içinde tamamlayacağız." ifadesini kullanarak, "Yaptığımız bu yatırımlarla Ergene Nehri'nin su kalitesini önemli ölçüde iyileştirecek ve suyun temiz akmasını sağlayacağız." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Sanayi tesislerimizin büyük bir kısmı salgın döneminde de üretimlerini sürdürdü" dedi.

Kıdem tazminatı konusu

"İşverenlerin ve çalışanların sorunlarına köklü çözümler getirmeye çalışıyoruz. Kıdem tazminatı konusu da bunlardan biridir." ifadesini kullanan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amacımız işçilerin kıdem tazminatı hakkını, birilerinin insafına bırakmadan, kalıcı bir sisteme bağlamaktır." şeklinde konuştu.