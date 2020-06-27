Yalova'da 5 bin 500 litre kaçak içki ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasına göre Subaşı beldesinde kaçak içki yapıldığı belirlenen iki ayrı adrese operasyon düzenledi.

Evlerde arama yapan ekipler, 5 bin 500 litre kaçak içki ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği belirtildi.

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Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Subaşı Beldesinde kaçak alkol yaptığı tespit edilen iki ayrı eve yapılan operasyonda 5 bin 500 litre sahte alkol (rakı) ele geçirildi.