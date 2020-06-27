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    Bakan Selçuk: Son 6 ayda 587 zararlı içeriğe erişim engeli getirilmesini sağladık

    © AA / Ali Balıkçı
    Türkiye
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    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, son 6 aylık dönemde internet siteleri ve sosyal medyada çocukları olumsuz etkileyebilecek 587 zararlı içeriğe erişimin engellenmesini sağladıklarını açıkladı.

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çocukları çevrim içi mecralar, dijital oyunlar ve sosyal medyada maruz kalabilecekleri tehlikelere karşı korumak amacıyla Bakanlık bünyesinde oluşturulan "Sosyal Medya Çalışma Grubu"nun faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

    Sosyal Medya Çalışma Grubu uzmanlarınca internette çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilecek, ihmal, istismar, müstehcenlik ve şiddet içeren oyun, uygulama ve içeriklere yönelik sıkı bir takip mekanizması yürütüldüğünü anlatan Selçuk, şunları kaydetti:

    "Pedagog ve psikologların yer aldığı uzmanlarımız, internette, sosyal medyada çocukları, aile yapısını tehdit edebilecek paylaşımları inceliyor. İhmal ve istismar içeriği tespit edilen oyunlar, sosyal medya içerikleri ve internet sitelerine yönelik yasal işlemlerin başlatılması için anında girişimde bulunuyoruz. Sosyal Medya Çalışma Grubumuz önemli bir görevi ifa ediyor. Sadece son 6 aylık dönemde internet siteleri ve sosyal medyada çocukları olumsuz etkileyebilecek 587 zararlı içeriğe karşı girişimde bulunarak erişimin engellenmesini sağladık. Bugüne kadar inceleyerek erişimin engellenmesini sağladığımız zararlı içerik sayısı da 745'e ulaştı."

    ‘Ailelerimize büyük görev düşüyor’

    Bakan Selçuk, özellikle ihmal ve istismar gibi suçların tespit edilmesi durumunda da savcılıklar nezdinde girişimler yapıldığını vurguladı.

    Çocukların internetteki dijital tehlikelere karşı korunmasında ailelere de büyük sorumluluklar düştüğüne işaret eden Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Çocuklarımızı internetteki dijital tehlikelerden korumak için Sosyal Medya Çalışma Grubumuz aracılığıyla faaliyetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Bu birimin daha etkin bir yapıya kavuşması, kapasitesinin artırılmasıyla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor.

    Çocukların korunması için verdiğimiz bu mücadelede ailelerimize de büyük görev düşüyor. Çocukların kişisel bilgilerini, özel yaşamına ait fotoğraf ve videoları paylaşırken hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz."

    Bakanlık Sosyal Medya Çalışma Grubu'nun bugüne kadar girişimde bulunduğu zararlı içerikler arasında çocukların kendilerine zarar vermesini teşvik eden ve kamuoyunda da tartışma konusu olan "Mavi Balina", "Momo" ve "Mariam" gibi oyunlar bulunuyor.

    ‘YouTuber’ anneye karşı girişim

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı ile iş birliği içinde yürütülen çalışmalarla son dönemde genel ahlaka aykırı ifadelerin yer aldığı YouTube üzerinden yayımlanan bir masala da erişimin engellenmesi sağlandı.

    Ayrıca, Netflix tarafından yayımlanan çocuk animasyon çizgi dizisinde çocukların fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek sahnenin yer alması sebebiyle RTÜK nezdinde girişimde bulunuldu.

    İnternet siteleri ve dijital oyunların yanı sıra sosyal medyada çocukların ihmal ve istismarına sebebiyet veren içeriklere karşı da mücadele eden uzmanlar, YouTuber (içerik oluşturucu) bir annenin çocuğuna hakaret ettiği videoyu bu platformda paylaştığını saptadı. Bunun üzerine çocukla ilgili "danışmanlık tedbiri" uygulanmasına karar verildi.

    Sosyal medya hesabından pedofili içerikli paylaşımlarda bulunan bir kişi emniyete bildirilirken sosyal medyada bir çocuğa sigara içirildiğine yönelik görüntülerin paylaşılması da güvenlik güçlerine ihbar edildi.

     

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    Etiketler:
    RTÜK, Netflix, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Emniyet Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Mavi Balina oyunu, Mavi Balina, Şiddet, Müstehcenlik, istismar, Yasaklı içerik, Yasaklı, internet, Zehra Zümrüt Selçuk
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