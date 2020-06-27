Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'ni inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'ndeki incelemelerinin ardından parktaki vatandaşlarla çay içti.
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Çamlıca Kulesi'ni inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla bir süre sohbet edip çay içtikten sonra parktan ayrılarak Kısıklı'daki konutuna geçti.
Erdoğan, vatandaşlarla bir süre sohbet edip çay içtikten sonra parktan ayrılarak Kısıklı'daki konutuna geçti.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu. pic.twitter.com/492l9VfNSl— AK Parti (@Akparti) June 27, 2020
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