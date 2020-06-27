Yeni tip koronavirüs salgınında normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte İstanbul sokakları eski günlerine geri döndü.
İstanbul'un en ünlü caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.
Havaların da sıcak olmasıyla vatandaşlar kendilerini sokağa attı. İstiklal Caddesi'nde çekilen görüntülerde kalabalığın arttığı görüldü.
İstiklal Caddesi'ndeki hafta sonu yoğunluğu görüntülendi https://t.co/vuxkGmL2SF pic.twitter.com/mlcV7nbLkN— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 27, 2020
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