ÖSYM: Soru kitapçığını sosyal medyada paylaşan aday hakkında yasal süreç başlatılmıştır

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sonrası, bir adayın kitapçığından bazı kısımların sosyal medyadan paylaşılması üzerine yasal süreç başlattı.

ÖSYM'den TYT kitapçığından bazı kısımların sosyal medyadan paylaşılmasına ilişkin bir açıklama yapıldı.

ÖSYM Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

“Sınav tamamlandıktan sonra, sosyal medyada bir adayın kitapçığından bazı kısımların paylaşıldığı görülmüştür. Paylaşımlarda kitapçık numarası da belli olup, sorumlu hakkında yasal süreç başlatılmıştır. Yarın YKS’nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra, planlandığı gibi soruların tamamı kamuoyuyla paylaşılacaktır. ÖSYM Başkanlığı olarak yarın gerçekleştireceğimiz AYT ve YDT oturumlarında tüm adaylarımıza başarılar dileriz.”

Yarın YKS’nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra, planlandığı gibi soruların tamamı kamuoyuyla paylaşılacaktır. — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) June 27, 2020

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ÖSYM’den yapılan açıklamada YKS’nin ilk oturumu TYT’nin 188 sınav merkezinde güvenle tamamlandığını bildirdi.