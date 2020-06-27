Mabel Matiz'den TYT açıklaması: Valla ne diyeyim, en az sizin kadar şaşırdım

Sınava girenlerden alınan ilk bilgilere göre TYT Türkçe testinde “Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil” cümlesinde anlatılmak istenen nedir?” şeklinde bir soru soruldu.
Soruda geçen “Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil” cümlesi ise aynı zamanda Mabel Matiz’in “Fırtınadayım” şarkısında yer alıyor. Mabel Matiz, sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medyadan açıklama yapan sanatçı, “Sevgili arkadaşlar selam. Bugünkü YKS sınavında şarkılarımı konu alan sorulardan şimdi haberim oldu. Valla ne diyeyim, en az sizin kadar şaşırdım. Buna ek olarak, sevindim de galiba. Bu, ne bilmiyorum, ama bu bir şey” dedi.
Sevgili arkadaşlar selam. Bugünkü YSK sınavında şarkılarımı konu alan sorulardan şimdi haberim oldu :) Valla ne diyim, en az sizin kadar şaşırdım. Buna ek olarak, sevindim de galiba. Bu, ne bilmiyorum, ama bu bir şey.😊— Mabel Matiz (@mabelmatiz) June 27, 2020
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