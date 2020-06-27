Astıkları YKS pankartları nedeniyle gözaltına alınan CHP'li gençler serbest bırakıldı

Alınan bilgiye göre, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bazı caddelere, seçimlere gönderme yaparak, "ÖSYM manipülasyon yapacak kaybettiniz diye, kitapçıkların başından ayrılmayın" yazılı pankartlar asıldı.
Bu pankartların fotoğrafının "CHP Esenyurt Gençlik Örgütü" isimli/rumuzlu sosyal medya hesabından paylaşılması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca çalışma başlatıldı.
Astıkları YKS pankartları nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan gözaltına alınan CHP'li gençler serbest bırakıldıhttps://t.co/5CEcaTYCI6 pic.twitter.com/BFiJE95hHk— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 27, 2020
Güvenlik güçlerince paylaşımları yaptığı tespit edilen CHP Esenyurt Gençlik Kolları Başkanı E.A. ile CHP Gençlik Kolları üyesi 3 kişi, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan gözaltına alındı.
Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Esenyurt Gençlik Örgütü imzalı 5 pankart, güvenlik güçlerince toplatıldı.
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