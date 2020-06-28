Kağıthane'de silahlı saldırı: 1'i çocuk 3 yaralı

Kağıthane'de bir spor salonu önünde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilce Mahallesi Sakarya Sokağa motosikletle gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, spor salonu önünde bekleyen kişilere silahla ateş açtı.

Saldırıda, aralarında 8 yaşında çocuğun bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Zanlı motosikletiyle olay yerinden kaçtı. Kolundan yaralanan 8 yaşındaki çocuğun annesinin spor salonunda çalıştığı öğrenildi.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.