Koronavirüs testi pozitif çıkınca hastaneden kaçtı

Erzincan’da koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişi hastaneden firar etti.

Erzincan merkezdeki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, koronavirüs testi pozitif çıkan E.Ç. (21) hastaneden firar etti.

E.Ç., rahatsızlığı dolayısıyla hastaneye gitti. Burada koronavirüs testi yapılan E.Ç’ye korona virüs teşhisi kondu. Tedaviyi kabul etmeyen E.Ç., hastaneden kaçtı.

Hem kendi canını hem de çevredekilerin canını hiçe sayan şüphelinin yakalanması için kentte güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı.