'Firari savcı Öz'ü Almanya'da yumrukladılar' iddiası: 'Böyle bir olaya ne tanık oldum ne de işittim'

Hürriyet, firari eski Ergenekon savcısı Zekeriya Öz’ün yumruklandığı iddia edilen Almanya’nın Mannheim kentinde iddiaları araştırdı. Gazeteye konuşan Türkler, Öz’ün oraya gittiğini ve yumruk yediğini duyduklarını ancak kendi gözleriyle görmediklerini söyledi.

Hakkında tutuklama kararı çıkacağını önceden haber alıp 10 Ağustos 2015’te kayıplara karışan firari eski savcı Zekeriya Öz, Almanya’nın birçok kentinde görüldü. Ancak nerede saklandığı bir türlü tam aydınlık kazanmadı.

Son iddialara göre Öz yanında iki koruma ve iki FETÖ’cü iş adamıyla Mannheim'a gitti ve meydana hakim İstanbul Restoran’da yemek yemek için oturdu. Ancak oradan geçen Türkler, Öz’ü hemen tanıdı ve “Sen burada utanmadan hangi yüzle dolaşıyorsun” diyerek Öz’ü yumrukladı. Bu sırada orada bir Türk televizyon ekibi çekim yapıyordu. Birileri "Ne yapıyorsunuz, televizyon çekiyor" diye uyardı. Yumruk nedeniyle burnu kanayan Öz yanında korumalarıyla bir başka Türk restoranına sığındı. Türk restoran sahibi rahatsız oldu ve Öz’ün adamlarıyla restoranı terk etmesini istedi. Olay polise intikal etmedi.

Hürriyet gazatesinden Celal Özcan da bu iddiayı araştırdı. Kentin ünlü restoranlarında garson, aşçı ve restoranlarla konuşan Özcan'ın haberine göre herkes bu iddiaları 'palavra' olarak niteledi.

İstanbul Restoran'ın aşçısı "Ben burada 12 yıldır çalışıyorum. Ben böyle bir olaya ne tanık oldum ne de işittim” dedi.

Bölgede yaşayan ve Özcan'ın konuştuğu diğer Türkler de Öz’ün buraya geldiğini duyduklarını ama kendi gözleriyle görmediklerini söyledi.