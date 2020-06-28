Ongun: 2016'da dizi için 22.5 milyon liralık sponsor yapmış İBB iştirakleri, o gün israf olmuyor da bizimki neden israf?

İBB Sözcüsü Ongun, "2016 yılında Kut'ül Amere dizisi için dolar 2.5 TL iken 22.5 milyon liralık bir sponsor yapmış İBB iştirakleri . O günün parasıyla 10 milyon dolar, bugünün parasıyla 65 trilyon lira. O gün israf olmuyor da onun onda biriyle biz dünya eserini Türkiye’ye getiriyoruz, neden israf oluyor?" diye sordu.