YKS'ye gireceği okula sınava giriş belgesi yerine boş kağıtla gelen Görkem Varlık, "Küçük kuzenim meğer bana boş kâğıt vermiş. Bundan sonra okul hayatım bitti" dedi. Geçen sene de sınava giren, “Okusam aylık 3 bin lira maaş alacağım, bunun için kasmaya gerek yok” diyen Varlık’ın YouTuber olduğu ve rol yaptığı yaptığı ortaya çıktı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), saat 10.15 itibarıyla başladı. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Beyazıt Kampüsü'nde sınava girmek için sınava son dakika gelen Görkem Varlık’ın rol yaptığı ortaya çıktı. Varlık’ın rol icabı kapıda düştüğü görüldü.

‘Okusam 3 bin lira maaş alacağım diyen’ öğrenci bu kez de sınav belgesi yerine boş kağıtla sınava girmeye çalıştı. Öğrencinin YouTuber olduğu ve rol yaptığı ortaya çıktı: ‘Küçük kuzenim meğer bana boş kâğıt vermiş. Bu saatten sonra yemin ediyorum okumam’ https://t.co/w6BvTKNHG7 pic.twitter.com/WAvauV6loT — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 28, 2020

“Giriş belgemi ufak kuzenime çıkarmasını söylemiştim, meğer bana boş kağıt vermiş” diyerek sınava alınmayan ve dışarıda bulunan gazetecilere açıklama yapan Varlık’ın duygu sömürüsü yaptığı tespit edildi. Açıklamaların ardından Varlık’a sosyal medya hesaplarından tepki gösterildi.

#yks2020 hazır mısınız her yerde bunu görmeye pic.twitter.com/9JXTxCUzBa — Görkem Varlık (@VrlkGorkem) June 27, 2020

Öte yandan, Varlık’ın daha önce de birçok sınavda farklı roller yaptığı ortaya çıktı.

Geçen sene de sınava giren Varlık, "Amacım falan yok. O yüzden heyecanlı falan değilim. Çünkü okusam aylık 3-3,5 bin lira maaş alacağım, bunun için bu kadar kasmaya gerek yok kafasındayım" dedi. Varlık'ın "Kapasitem belli. Kendimi biliyorum. İnsanların burada kasmasını da anlamıyorum" ifadelerini kullanmıştı.