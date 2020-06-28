İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları sonucu birisi gri listede 3 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, jandarma ve emniyetin ikna çalışması sonucu birisi gri listede yer alan 3 PKK mensubunun Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "emniyet ve jandarma unsurlarının yanı sıra ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucunda terör örgütündeki çözülmenin sürdüğü" belirtildi.

Bu kapsamda 2013'te PKK'ya katılan, terörden arananlarda gri listede yer alan kişilerin de arasında bulunduğu 3 PKK mensubu, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan PKK mensubu sayısı 92'ye yükselmiş oldu.