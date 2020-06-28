İzmir'de sokakta genç kızı darp eden kişi serbest bırakıldı: 'Kıskançlık sebebiyle yaptım' demişti

Manas Bulvarı'nda 16 yaşındaki genç kızı darp ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen H.K'nin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli H.K, savcılıkta verdiği ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Bayraklı İlçesi Manas Bulvarı'nda dün bir genç kıza tokat atması çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenen H.K, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.
Zanlının ilk ifadesinde darp olayını kıskançlık nedeniyle yaptığını söylediği öğrenilmişti.
İzmir'de sokakta genç kızı darp eden kişi serbest bırakıldı: 'Kıskançlık sebebiyle yaptım' demiştihttps://t.co/S2JpdyEsGp pic.twitter.com/zSnZZS2pOG— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 28, 2020
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