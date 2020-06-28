Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.43'te merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 61.41 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Ayrıntılar geliyor...