Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika yangını

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir plastik fabrikasının dış bölümünde plastik atıklarının bulunduğu kısımda henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Yangına Muradiye OSB İtfaiye ekipleri ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Yanan plastiklerden yükselen dumanlar ise korkuya neden oldu.
Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika yangınıhttps://t.co/06Lxd0W5mE pic.twitter.com/Zu8bnA3b85— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 28, 2020
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