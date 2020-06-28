İçişleri Bakanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde, yoğunluk oluştu. Kentin en işlek noktalarında da araç yoğunluğu yaşandı.

İçişleri Bakanlığı'nca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması saat 18.30'da sona erdi.

Antalya’da da kısıtlamanın sona ermesinin ardından sokaklarda, caddelerde ve sahilde yoğunluk yaşandı. Aynı zamanda şehrin en işlek caddesi olarak bilinen 100. Yıl'da da trafiğin oldukça yoğun olduğu gözlendi.

Otobüs duraklarında bekleyen bazı vatandaşlar maske takarken, bazı vatandaşların ise sosyal mesafe kuralını göz önünde bulundurmadıkları görüldü.

Bazı vatandaşlar da kısıtlamanın ardından Konyaaltı sahilini doldurdu.

YKS kısıtlamasının sona ermesiyle Antalya'da vatandaşlar sokağa döküldü https://t.co/xwpOYXzD94 pic.twitter.com/7DhYG1vyv4 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 28, 2020

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