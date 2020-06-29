Nevşehir’de 'arabalı konser' etkinliği düzenlendi

Nevşehir Belediyesi, arabalı konser etkinliklerine İsmail Altunsaray ile başladı. Bektik Mahallesi’ndeki Kamyon ve Tır Garajı’nda gerçekleştirilen konsere Nevşehirliler büyük ilgi gösterdi.

Konser için saatler öncesinden etkinlik alanına gelen araçlar Nevşehir Belediyesi zabıta ve güvenlik görevlileri tarafından sosyal mesafeyi koruyacak şekilde konumlandırıldı.

Araçların etkinlik alanına girişleri sırasında ateşleri ölçülen vatandaşlara Nevşehir Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kovid-19 nedeniyle sosyal mesafeye uygun bir şekilde gerçekleştirilen konserde bozlak geleneğinin yeni kuşak temsilcilerinden biri olan sevilen sanatçı İsmail Altunsaray sahne aldı.

Konser boyunca seyirciler Altunsaray’ın seslendirdiği türkülere araçlarının içerisinden korna ve selektörleriyle eşlik etti.

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