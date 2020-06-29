Edirne'den yola çıkan tatilcilerin İstanbul'a dönüşü sırasında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Malkara ilçesi civarında trafik durma noktasına geldi.
Çavuşköy Mahallesi ile Ahievren Mahallesi arasındaki 10 kilometrelik yol boyunca trafik kilitlendi.
Yol çalışmaları nedeniyle Edirne'den yola çıkan tatilcilerin İstanbul'a gidişi çileye dönüştü. Akşam saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu gece devam etti.
Bölgeye giden jandarma ve polis ekipleri, trafiğin açılması için müdahalede bulundu.
Akşam saatlerinde trafiğin yoğun olduğu Alaybey Mahallesi mevkiinde araçlarından inen sürücüler yol ortasında kavga etti. Vatandaşların araya girmesiyle kavga kısa sürede son buldu.
Hafta sonu tatile çıkanlar İstanbul'a dönüş yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu https://t.co/y1ELovjIMQ pic.twitter.com/EoOmC4dmKj— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 29, 2020
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)