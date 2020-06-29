Eski eşini kezzapla öldüren kişiye indirimsiz müebbet

Antalya'da, 3 yıl önce boşandığı Asiye Güzel'in yüzüne kezzap atarak, ölümüne neden olan Bünyamin Bardakçı, ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 yıl önce boşandığı Asiye Güzel'in (45) yüzüne kezzap atarak, ölümüne neden olan Bünyamin Bardakçı, 'eşi kasten öldürmek' suçlamasıyla Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşmasına, SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Duruşmada sadece sanık avukatı yer aldı. Savcı daha önce verdiği mütalaasını tekrarlayarak, sanığın 'eşi kasten öldürmek'ten cezalandırılmasını talep etti.

Bardakçı savunmasında, 19 yıllık eşini öldürme kastı olmadığını belirterek, "O benim çocuklarımın annesiydi. İyi- kötü günlerimiz oldu. Kendisini çok severdim. Allah rahmet eylesin. Önce Allah'a sonra sizin adaletinize güveniyorum. Çok ama çok pişmanım. Keşke o beni öldürseydi. Ben ona zarar vermek için Antalya'ya gelmedim" diye konuştu.

Mahkeme başkanının son sözünü sorduğu Bardakçı, "Adaletinize sığınıyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanığı 'eşi kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Heyet, cezada indirime de gitmedi.

Ne olmuştu?

Konya'da oturan otobüs şoförü Bardakçı ve Güzel, anlaşamadıkları gerekçesiyle 19 yıllık evliliklerini 3 yıl önce bitirdi. Sürekli şiddet gördüğü iddia edilen 3 çocuk annesi Asiye Güzel, eski eşinden uzaklaşmak için Antalya'nın Alanya ilçesine taşındı.

Turizm tesisinde çalışmaya başlayan Güzel, eski eşi tarafından burada da rahatsız edilince Antalya'ya yerleşti. Eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Güzel, bir süre sonra başkasıyla dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Haberi alan Bardakçı, geçen yılın Mayıs ayında, Konya'dan Antalya'ya geldi.

Bardakçı, 1 Haziran 2019 günü saat 07.00 sıralarında, Güzel'in Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi'nde oturduğu sokağa gelerek, beklemeye başladı. Bardakçı, işe gitmek için evden çıkan eski eşine arkadan yaklaşıp, yüzüne kezzap atarak kaçtı. Yüzünün büyük kısmı yanan Güzel'in çığlıklarını duyanlar, yardımına koştu. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Güzel, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Yüzünün yanı sıra kezzabın etkisiyle üzerindeki giysileri de eriyen Güzel'in göğüs bölgesinde de derin yanıklar oluştu.

Olaydan sonra kaçan Bardakçı, 2 Haziran'da yaşadığı Konya'nın Çumra ilçesine giderek, polise teslim oldu. Bardakçı, işlemlerinin ardından Antalya'ya getirildi. İfadesinde çok pişman olduğunu, anlık kızgınlıkla saldırıyı gerçekleştirdiğini iddia eden Bardakçı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Vücudunun yaklaşık yüzde 60'ında yanık oluşan Güzel ise tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım servisinde 2 Ağustos'ta yaşamını yitirdi.