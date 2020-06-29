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    Baba-kızın şiddet davasında karar çıktı

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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202006291042346354-baba-kizin-siddet-davasinda-karar-cikti/

    Sosyal medyada 8 ay önce 19 yaşında olan kızına Taksim, Tarlabaşı'ndaki evinde şiddet uyguladığı görüntüleriyle tepki çekmesi üzerine önce tutuklanan ve hakkındaki iddianamenin kabulüyle tahliye edilen baba Muzaffer A. ve kızı Tuğba A'nın karşılıklı yaralama davasında karar çıktı.

    İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde üçüncü celsesi görülen duruşmaya, karşılıklı yaralama suçu nedeniyle müşteki-sanık olarak yargılanan Muzaffer A. katıldı. Duruşmaya gelmeyen müşteki-sanık Tuğba A.'yı ise avukatı temsil etti.

    Muzaffer A.'nın avukatı Hıdır Çiçek, "Müvekkilim olayın mağdurudur. Yaşı itibariyle kronik hastalıkları vardır. Lehe olan yasa hükümlerinin uygulanmasını talep ederim" dedi.

    Kızın avukatı: Cezalandırılmasını talep ediyoruz

    Tuğba A.'nın avukatı Öykü Buse Aslan Alakuzu ise "Müvekkilim genç bir insandır. Türkiye şartlarında evin tek kız çocuğu olduğu için sorumluluğu çok büyüktür. Yatalak olan annesine bakma sorumluluğu yüklenmiştir. Arkadaşları eğlenirken kendisi evde kalmıştır. Müvekkilimin kendisi ve ailesini savunmak dışında bir gayesi bulunmamaktadır. Video görüntülerinde müvekkilimin nasıl bir şiddete maruz kaldığı açıktır. Karşı tarafın ifadeleri tamamen olayı saptırmak ve kendilerini haksız yere mağdur göstermek yolundadır. Cezalandırılmasını talep ediyoruz. Müvekkilimin eylemi meşru müdafaa kapsamındadır. Beraatini talep ederim" diye konuştu.

    Son savunması sorulan Muzaffer A. "O bana vururken esas duruşta mı bekleseydim. Beraatimi isterim" dedi.

    Babaya 1 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası

    Mahkeme kısa bir süre sonra kararını açıkladı. Mahkeme, Muzaffer A.'nın "Kasten yaralama" suçunun sabit olduğu gerekçesiyle önce 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Suçu öz kızına karşı kupayla işlediği gerekçesiyle cezayı 1 yıl 15 ay hapis cezasına çıkaran mahkeme, kavgada kimin ilk hareketi gerçekleştirdiği belirlenemediğinden cezayı 1 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına indirdi.

    Müşteki-sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alan mahkeme, Muzaffer A.'yı netice olarak 1 yıl 4 ay 25 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, müşteki-sanığa verilen cezanın 2 yıldan düşük hapis olması, yargılama sırasındaki davranışları ve pişmanlık duymasını dikkate alarak cezanın ertelenmesine hükmetti.

    Kızına 3 ay 22 gün hapis cezası

    Müşteki-sanık Tuğba A.'nın da "Kasten yaralama" suçunu işlediği sabit olduğuna hükmeden mahkeme, önce 4 ay hapis cezası verdi. Suçu öz babasına karşı işlemesinden dolayı cezayı 6 ay hapse çıkaran mahkeme, kavgada ilk haksız hareketi kimin gerçekleştirdiği belirlenemediğinden cezayı 4 ay 15 gün hapis cezasına indirdi.

    Mahkeme, geleceği üzerindeki olası etkileri göz önüne alarak Tuğba A.'yı netice olarak 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Tuğba A.'nın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmaması, bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluştuğundan hükmün açıklanmasının geri bırakarak 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına hükmetti.

    Davanın geçmişi

    Sosyal medyada kızını dövdüğü görüntülerin infial uyandırması üzerine baba Muzaffer A., 8 Ekim 2019'da gözaltına alınmıştı. Baba Muzaffer A. 9 Ekim'de tutuklanmıştı. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcılığı 15 Ekim 2019'da soruşturmayı tamamlayarak hem baba Muzaffer A., hem de kızı Tuğba A. hakkında karşılıklı yaralamadan "müşteki-şüpheli" sıfatıyla iddianame düzenlemişti.

    Muzaffer A. hakkında "Altsoyuna karşı nitelikli kasten yaralama" suçundan 1 yıl 1,5 aydan 3 yıl 5 aya kadar hapis istenirken, kızı Tuğba A. hakkında ise babasına yönelik "Üst soya karşı basit yaralama " suçundan 4,5 aydan 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası talep edilmişti.

    Etiketler:
    Hapis cezası, Darp, Mahkeme, Baba, Tarlabaşı, Taksim
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