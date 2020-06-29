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    Soylu, İdlib için 10 briket ev bağışladı

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    Sputnik Türkiye
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlib'de inşa edilmek üzere 10 briket ev bağışı yaptı. Soylu, "Temel hedefimiz kış gelmeden orada 50 bin ailenin sırtlarını yaslayabileceği bir duvar oluşturabilmek ve onların umudunu korumaktır" diye konuştu.

    İçişleri Bakanı Soylu, İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, Hayrat Yardım Derneği Başkanı Hakkı Aygün, Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal ve Türkiye Diyanet Vakfı İkinci Başkanı İhsan Açık'ı makamında kabul etti.

    Soylu, AFAD koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının başlattıkları 'Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız' kampanyası kapsamında İdlib'de inşa edilmek üzere 10 briket ev bağışında bulundu.

    Soylu, kabuldeki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İdlib'de 50 bin briket ev yapılacağını hatırlatarak, AFAD ve sivil toplum örgütleriyle birlikte önemli bir hayrın altına imza atıldığını belirtti.

    Bunun mimarının da mihmandarının da millet olduğunu ifade eden Soylu, "Temel hedefimiz kış gelmeden orada 50 bin ailenin sırtlarını yaslayabileceği bir duvar oluşturabilmek ve onların umudunu korumaktır. Bu konuda hem devletimiz hem sivil toplum örgütlerimiz hem milletimiz ciddi bir hayır yarışı içerisindedirler" diye konuştu.

    'İnsanlıkla bağdaşmaz'

    Ayvalık açıklarında yaklaşık 40 kişiyi taşıyan bir botun Yunanistan tarafından batırıldığını aktaran Soylu, bunun insanlıkla bağdaşmayacağını söyledi.

    Türkiye sahil güvenlik ekiplerinin 36 sığınmacıyı kurtarıldığını bildiren Soylu, bu insanların evlerini ve yurtlarını kaybettiği için böyle bir yola tevessül ettiğinin altını çizdi.

    Sığınmacılara, güven içerisinde kalabilecekleri bir barınak tesis etmek gerektiğini ifade eden Soylu, bunun sivil toplum kuruluşlarının ortaya koyduğu çözümle gerçekleştiğini vurguladı.

    'Avrupa 'Biz size bu konuda yardımcı olacağız' sözü verdi, maalesef hiçbir yardımları yok'

    Briket ve işçilik orada yapıldığı için evlerin ucuza temin edildiğini söyleyen Soylu, şunları söyledi:

    "İnanıyorum ki bunu da hep birlikte kısa zaman içerisinde bitireceğiz. Avrupa bu konularda çok söz verdi. Avrupa bize 'Biz size bu konuda yardımcı olacağız' sözü verdi. Maalesef hiçbir yardımları yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bize 'kendi göbeğimizi kendimiz keselim' talimatı oldu. Milletimizden ricamız, bu 50 bin evi bitirebilecek adımlarda bize yardımcı olmalarıdır. Gerek AFAD gerek Kızılay, İHH, Diyanet, Sadakataşı, Deniz Feneri, Beşir Derneği, sivil toplum örgütlerinin yardım kampanyaları var. Bu yardım kampanyalarına karınca kararınca eğer destek olunabilirse kışın bu insanlara orada hem iyi şartlarda barınabilmeyi temin ederiz hem de onların başka maceralara itilmesinin önüne birlikte geçmiş oluruz. Bu bizim için hem bir insanlık görevidir hem de bir komşuluk vazifesidir."

    Etiketler:
    Sivil toplum kuruluşları, Beşir Derneği, deniz feneri, Kızılay, Ayvalık, AFAD, Hayrat Yardım Derneği, Hakkı Aygün, Yardım, Bağış, Avrupa, Türkiye, Sığınmacı, Yunanistan, Suriye, Recep Tayyip Erdoğan, Briket ev, Sadakataşı derneği, Bülent Yıldırım, İnsani Yardım Vakfı (İHH), İdlib, Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı
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