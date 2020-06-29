Doç. Dr. Özmen: İstanbul'da 7-7.5 büyüklüğünde deprem ihtimali her geçen gün artıyor

Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli Doç. Dr. Bülent Özmen, İstanbul'da 7-7.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmesi ihtimalinin her geçen gün arttığını söyledi.

Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli Doç. Dr. Bülent Özmen, Marmara Denizi’nde bulunan fay hattı ile ilgili çok sayıda çalışma yapıldığını, özellikle Marmara Denizi’nin altındaki fay hatlarıyla ve geçmişte olan depremlerle ilgili bilgilerin gün yüzüne çıkarıldığını söyledi.

'Ankara'nın deprem tehlikesi, sanılanın aksine yüksek'

Kuzey Anadolu fay hattının, Marmara Denizi içinde kollara ayrılarak’den’ne doğru indiğini belirten Özmen, "Biz orada oluşan tarihsel dönemdeki depremlere baktığımızda en son 1766 yılında, Silivri'nin 15-20 kilometre açığından geçendiye isimlendirilen bir fay hattı olduğunu görüyoruz. Buradavaracak büyüklüklerde deprem olma ihtimalinin her geçen gün arttığını söyleyebiliriz. O bölge levha hareketlerine bağlı olarak yılda 2.5 santimetre kaymaya zorlanıyor veyılından günümüze kadar üzerinden geçen bu kadar zaman aralığı içinde İstanbul’da deprem olma ihtimali her geçen gün artıyor, yükseliyor" dedi.

Ankara ve çevresindeki fay hatlarını her zaman incelediklerini belirten Doç. Dr. Özmen, şunları kaydetti: