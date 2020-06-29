Tövbe edince polisin para yardımında bulunduğu hırsız, yine aynı suçtan yakalandı

Antalya’da bir apartman önündeki kilitli bisikleti çalmaya çalışan Hüseyin B., polis tarafından yakalandı. Hüseyin B.'nin bir süre önce yine hırsızlık suçundan yakalandığı, tövbe etmesi üzerine polislerin aralarında para toplayıp, yardım ettikleri ortaya çıktı.