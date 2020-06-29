Gökçek için suç duyurusu: Ankapark zararı tazmin edilsin

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde yapımına başlanan ve 'Ankapark' olarak adlandırılan tematik parka ilişkin Gökçek ve sorumlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, 'Görevi kötüye kullanma' ve 'kamu malına zarar' suçunun işlendiği belirtilerek yapılan suç duyurusuyla ilgili açıklama yapan Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Ankapark tasfiye edilmelidir, kamu zararı Gökçek’ten tazmin edilmelidir” dedi.

Gökçek, yapım maliyetine ilişkin başlayan tartışmada Ankapark'a 750 milyon dolarlık yatırım yapılmadığını iddia ederek yapılan yatırımın 400 milyon dolar olduğunu katıldığı bir televizyon programında açıkladı.

'Gökçek açıklamalarıyla mali olarak işin vehametini ortaya koymuştur'

Ankapark nedeniyle ortaya çıkan kamu zararının Gökçek’ten tanzim edilmesini talep eden Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, suç duyurusuna ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde 1. derece doğal sit alanında Mustafa Kemal Atatürk’ün şartlı bağış ve vasiyetini ihlal ederek, Atatürk Orman Çiftliği Kanunu’na aykırı amaçla tarım yapılması gereken alanda kamu israfı olan Ankapark projesini yapmıştır. 10 yıldan fazla kiraya verilemez açık düzenlemesine rağmen 29 yıllığına kiralama işlemi gerçekleştirilmesine binaen yasal süresi biten alanda iade etmek yerine Ankapark yapımına devam ederek, işletmeye çalışarak bir kez daha suç işlemiştir. Yapıldığı ilk günden beri kullanılan malzeme, çıkan yangınlar, açılan ihalelerle Ankapark gündemden düşmemiş, geçtiğimiz aylarda işletilemeyen Ankapark atıl hale bırakılmıştır. Gökçek televizyon programında açıklamalarıyla mali olarak işin vehametini ortaya koymuştur. Ankapark bir yolsuzluk örneği ve Ankara’nın kara deliğidir. Gökçek, en kısa zamanda yargılanmalıdır."