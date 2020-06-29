Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde gerçekleşen LGS ve YKS'ye atıfta bulunarak "Koronavirüs tedbirlerinden bugün kaç netin var? İşi sıkı tutmaya devam edelim" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan kişisel önlemlerle ilgili olarak bir paylaşımda bulundu.

Salgının gölgesinde gerçekleşen LGS ve YKS'ye atıfta bulunan Koca, "Koronavirüs tedbirlerinden bugün kaç netin var? İşi sıkı tutmaya devam edelim" ifadesini kullandı.

Koronavirüs tedbirlerinden bugün kaç netin var? İşi sıkı tutmaya devam edelim. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 29, 2020

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