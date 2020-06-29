78 barodan çağrı: Barolar yıkıldığında herkes kimsesiz kalacak

Baroların yapısını ve seçim sistemini değiştirecek yasal düzenlemeye karşı 78 baro başkanlığı, gazetelere ilan vererek “Bu ülke üzerinde yaşayan, hukuk devletine ve insan onuruna inanan her vatandaşa tarihi bir çağrıdır” sözleriyle destek istedi.

Baro sisteminin değiştirilmek istenmesine karşı çıkan 78 baro başkanı, ortak bir açıklama yaparak gazeteye ilan verdi. Açıklamada, değişikliğin parçalanma tehdidi olduğu, baroları niteliksizleştireceği vurgulandı. Açıklamada Erzincan ve Elazığ barolarının adı yer almadı.

78 baro başkanlığının imzasını taşıyan çağrı metni şöyle:

"Bu metin, bu ülke üzerinde yaşayan, hukuk devletine ve insan onuruna inanan herkese tarihi bir çağrıdır.

Yaşımıza, güneşe, yağmura ve virüse rağmen ülkemizin dört bir yanından Ankara’ya yürümemizin ve başkentimizin girişinde tarafımıza uygulanan insanlık dışı muameleye rağmen direnmemizin ve kararlı duruşumuzun nedeni;

Baroların yapılarının değiştirilmesi adı altında parçalanma, nitelisizleştirme ve susturulma tehdine karşı bir tepki ama aslında bu tehdidin vatandaşın sesinin kesilmesi, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması karşısında savunmasız bırakılması anlamına gelmesinedir.

Baroların bölünmesi, parçalanması, bağımsız savunma yerine siyasete ya da başka ortaklaşmalara dayalı, sesi kısık, cübbesi düğmeli topluluklar yaratacaktır.

Cumhuriyet’in ve elbette yargının vazgeçilmez kurumları olan barolar da ‘çoklu baro’ kisvesi altında yıkıldığında, bu ülke üzerinde yaşayan ve adalete ihtiyaç duyan istisnasız herkes artık sessiz ve kimsesiz kalacaktır.

Bizler, aşağıda isimleri yazılı barolar olarak, meslek değerlerimizden vazgeçmeyeceğimizi; meslek örgütümüzün içi boş, sesi kısık, cübbesi düğmeli topluluklara indirgenmesine izin vermeyeceğimizi tarih önünde tüm Türkiye’ye saygı ve büyük bir kararlılıkla arz eder mücadelemize destek vermeye devam ederiz."

-Adana Barosu Başkanlığı

-Adıyaman Barosu Başkanlığı

-Afyonkarahisar Barosu Başkanlığı

-Ağrı Barosu Başkanlığı

-Aksaray Barosu Başkanlığı

-Amasya Barosu Başkanligi

-Ankara Barosu Başkanlığı

-Antalya Barosu Başkanlığı

-Ardahan Barosu Başkanligi

-Artvin Barosu Başkanlığı

-Aydın Barosu Başkanlığı

-Balıkesir Barosu Başkanlığı

-Bartın Barosu Başkanlığı

-Batman Barosu Başkanligi

-Bilecik Barosu Başkanlığı

-Bingöl Barosu Başkanligi

-Bitlis Barosu Başkanligi

-Bolu Barosu Başkanlığı

-Burdur Barosu Başkanlığı

-Bursa Barosu Başkanlığı

-Çanakkale Barosu Başkanlığı

-Çankırı Barosu Başkanlığı

-Çorum Barosu Başkanlığı

-Denizli Barosu Başkanlığı

-Diyarbakır Barosu Başkanlığı

-Manisa Barosu Başkanlığı

-Mardin Barosu Başkanlığı

-Mersin Barosu Başkanlığı

-Muğla Barosu Başkanlığı

-Muş Barosu Başkanlığı

-Nevşehir Barosu Başkanlığı

-Niğde Barosu Başkanlığı

-Ordu Barosu Başkanligi

-Osmaniye Barosu Başkanligi

-Rize Barosu Başkanlığı

-Sakarya Barosu Başkanlığı

-Samsun Barosu Başkanlığı

-Siirt Barosu Başkanlığı

-Sinop Barosu Başkanlığı

-Sivas Barosu Başkanlığı

-Şanlıurfa Barosu Başkanlığı

-Şırnak Barosu Başkanlığı

-Tekirdağ Barosu Başkanligi

-Tokat Barosu Başkanligi

-Trabzon Barosu Başkanligi

-Tunceli Barosu Başkanlığı

-Uşak Barosu Başkanlığı

-Van Barosu Başkanligi

-Yalova Barosu Başkanlığı

-Yozgat Barosu Başkanlığı

-Edirne Barosu Başkanlığı

-Erzurum Barosu Başkanlığı

-Eskişehir Barosu Başkanligi

-Gaziantep Barosu Başkanlığı

-Giresun Barosu Başkanlığı

-Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu Başkanlığı

-Hakkari Barosu Başkanlığı

-Hatay Barosu Başkanlığı

-Igdir Barosu Başkanlığı

-Isparta Barosu Başkanlığı

-İstanbul Barosu Başkanlığı

-İzmir Barosu Başkanlığı

-Kahramanmaraş Barosu Başkanlığı

-Karabük Barosu Başkanligi

-Karaman Barosu Başkanlığı

-Kars Barosu Başkanlığı

-Kastamonu Barosu Başkanlığı

-Kayseri Barosu Başkanlığı

-Kırıkkale Barosu Başkanlığı

-Kırklareli Barosu Başkanlığı

-Kırşehir Barosu Başkanlığı

-Kilis Barosu Başkanlığı

-Kocaeli Barosu Başkanlığı

-Konya Barosu Başkanlığı

-Kütahya Barosu Başkanlığı

-Malatya Barosu Başkanlığı