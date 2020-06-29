Kayıt
15:31 29 Haziran 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    78 barodan çağrı: Barolar yıkıldığında herkes kimsesiz kalacak

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 74
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104229/78/1042297843_0:75:1201:750_1200x675_80_0_0_a9393861d3fe0b8754b551322635104c.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202006291042348236-78-barodan-cagri-barolar-yikildiginda-herkes-kimsesiz-kalacak/

    Baroların yapısını ve seçim sistemini değiştirecek yasal düzenlemeye karşı 78 baro başkanlığı, gazetelere ilan vererek “Bu ülke üzerinde yaşayan, hukuk devletine ve insan onuruna inanan her vatandaşa tarihi bir çağrıdır” sözleriyle destek istedi.

    Baro sisteminin değiştirilmek istenmesine karşı çıkan 78 baro başkanı, ortak bir açıklama yaparak gazeteye ilan verdi. Açıklamada, değişikliğin parçalanma tehdidi olduğu, baroları niteliksizleştireceği vurgulandı. Açıklamada Erzincan ve Elazığ barolarının adı yer almadı. 

    78 baro başkanlığının imzasını taşıyan çağrı metni şöyle:

    "Bu metin, bu ülke üzerinde yaşayan, hukuk devletine ve insan onuruna inanan herkese tarihi bir çağrıdır.

    Yaşımıza, güneşe, yağmura ve virüse rağmen ülkemizin dört bir yanından Ankara’ya yürümemizin ve başkentimizin girişinde tarafımıza uygulanan insanlık dışı muameleye rağmen direnmemizin ve kararlı duruşumuzun nedeni;

    Baroların yapılarının değiştirilmesi adı altında parçalanma, nitelisizleştirme ve susturulma tehdine karşı bir tepki ama aslında bu tehdidin vatandaşın sesinin kesilmesi, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması karşısında savunmasız bırakılması anlamına gelmesinedir.

    Baroların bölünmesi, parçalanması, bağımsız savunma yerine siyasete ya da başka ortaklaşmalara dayalı, sesi kısık, cübbesi düğmeli topluluklar yaratacaktır.

    Cumhuriyet’in ve elbette yargının vazgeçilmez kurumları olan barolar da ‘çoklu baro’ kisvesi altında yıkıldığında, bu ülke üzerinde yaşayan ve adalete ihtiyaç duyan istisnasız herkes artık sessiz ve kimsesiz kalacaktır.

    Bizler, aşağıda isimleri yazılı barolar olarak, meslek değerlerimizden vazgeçmeyeceğimizi; meslek örgütümüzün içi boş, sesi kısık, cübbesi düğmeli topluluklara indirgenmesine izin vermeyeceğimizi tarih önünde tüm Türkiye’ye saygı ve büyük bir kararlılıkla arz eder mücadelemize destek vermeye devam ederiz."

    -Adana Barosu Başkanlığı

    -Adıyaman Barosu Başkanlığı

    -Afyonkarahisar Barosu Başkanlığı

    -Ağrı Barosu Başkanlığı

    -Aksaray Barosu Başkanlığı

    -Amasya Barosu Başkanligi

    -Ankara Barosu Başkanlığı

    -Antalya Barosu Başkanlığı

    -Ardahan Barosu Başkanligi

    -Artvin Barosu Başkanlığı

    -Aydın Barosu Başkanlığı

    -Balıkesir Barosu Başkanlığı

    -Bartın Barosu Başkanlığı

    -Batman Barosu Başkanligi

    -Bilecik Barosu Başkanlığı

    -Bingöl Barosu Başkanligi

    -Bitlis Barosu Başkanligi

    -Bolu Barosu Başkanlığı

    -Burdur Barosu Başkanlığı

    -Bursa Barosu Başkanlığı

    -Çanakkale Barosu Başkanlığı

    -Çankırı Barosu Başkanlığı

    -Çorum Barosu Başkanlığı

    -Denizli Barosu Başkanlığı 

    -Diyarbakır Barosu Başkanlığı

    -Manisa Barosu Başkanlığı

    -Mardin Barosu Başkanlığı

    -Mersin Barosu Başkanlığı

    -Muğla Barosu Başkanlığı

    -Muş Barosu Başkanlığı

    -Nevşehir Barosu Başkanlığı

    -Niğde Barosu Başkanlığı

    -Ordu Barosu Başkanligi

    -Osmaniye Barosu Başkanligi

    -Rize Barosu Başkanlığı

    -Sakarya Barosu Başkanlığı 

    -Samsun Barosu Başkanlığı

    -Siirt Barosu Başkanlığı

    -Sinop Barosu Başkanlığı

    -Sivas Barosu Başkanlığı

    -Şanlıurfa Barosu Başkanlığı

    -Şırnak Barosu Başkanlığı

    -Tekirdağ Barosu Başkanligi

    -Tokat Barosu Başkanligi

    -Trabzon Barosu Başkanligi

    -Tunceli Barosu Başkanlığı

    -Uşak Barosu Başkanlığı

    -Van Barosu Başkanligi

    -Yalova Barosu Başkanlığı

    -Yozgat Barosu Başkanlığı

    -Edirne Barosu Başkanlığı

    -Erzurum Barosu Başkanlığı

    -Eskişehir Barosu Başkanligi

    -Gaziantep Barosu Başkanlığı

    -Giresun Barosu Başkanlığı

    -Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu Başkanlığı

    -Hakkari Barosu Başkanlığı

    -Hatay Barosu Başkanlığı

    -Igdir Barosu Başkanlığı

    -Isparta Barosu Başkanlığı

    -İstanbul Barosu Başkanlığı

    -İzmir Barosu Başkanlığı

    -Kahramanmaraş Barosu Başkanlığı

    -Karabük Barosu Başkanligi 

    -Karaman Barosu Başkanlığı

    -Kars Barosu Başkanlığı 

    -Kastamonu Barosu Başkanlığı

    -Kayseri Barosu Başkanlığı

    -Kırıkkale Barosu Başkanlığı

    -Kırklareli Barosu Başkanlığı

    -Kırşehir Barosu Başkanlığı

    -Kilis Barosu Başkanlığı

    -Kocaeli Barosu Başkanlığı

    -Konya Barosu Başkanlığı

    -Kütahya Barosu Başkanlığı

    -Malatya Barosu Başkanlığı

    Etiketler:
    Baroların yapısını ve seçim sistemini değiştirecek yasal düzenleme, Çağrı, baro
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Mantar Evi, ilginç menüsüyle kısa sürede müşterilerin ilgisini çekti. Restoranda mantar dönerden mantarlı ekmeğe, mantar tatlısından mantar kavurmaya kadar 60 çeşit yemek yapılıyor.
    Mantardan 60 çeşit yemek: Mantar reçeli, mantar turşusu, mantar döner
    Karikatür
    Macron NATO'nun 'beyin ölümünün' kanıtını buldu
    İnfografik
    Askeri olarak Türkiye mi güçlü Yunanistan mı?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet