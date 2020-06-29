İstanbul Havalimanı otoparkı indirimli hizmet verecek

İGA'nın resmi Twitter hesabından havalimanı otoparklarındaki ücretlere yönelik açıklama yapıldı.
Açıklamada, "İstanbul Havalimanı’nda tüm misafirlerimize otopark hizmetimiz temmuz ayında yüzde 50 indirimli" ifadelerine yer verildi.
#İstanbulHavalimanı’nda tüm misafirlerimize otopark hizmetimiz Temmuz ayında %50 indirimli!— İGA Istanbul Airport (@igairport) June 29, 2020
Our carpark service is 50% off in July for all our guests at #IstanbulAirport! pic.twitter.com/kKwnAGnHzL
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