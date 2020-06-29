Milli Saraylar: Biz de Fatih portreleri sergileyeceğiz, İBB'den bir hafta önce duyurmuştuk

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Fatih Sultan Mehmet portresini satın alması ve portrenin Saraçhane binasında sergileneceği açıklamasının ardından Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Milli Saraylar da kendi koleksiyonundaki bazı Fatih portrelerini sergileyeceğini duyurdu

Milli Saraylar’ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Türkiye’nin en zengin portre koleksiyonuna sahip Resim Müzesi, Venedikli ressam Veronese ve Halil Paşa’nın Fatih portrelerini ilk defa sergilemeye hazırlanıyor. Müzenin sonbaharda açılacak yeni bölümlerinde Zonaro, Hasan Rıza ve Feyhaman Duran'ın Fatih portreleri de yer alacak” denildi.

Ancak daha sonra paylaşılan mesajda, "Restorasyon ve sergi sürecinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin portreyi satın aldığı 25 Haziran'dan bir hafta önce, 18 Haziran’dan itibaren trthaber, ahaber, habertürk ve cnntürk aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıldığı" belirtildi ve "Sanatın, siyasi tartışmalardan uzak gündemimizde daha fazla yer alması dileğiyle" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye’nin en zengin portre koleksiyonuna sahip Resim Müzesi, Venedikli ressam Veronese ve Halil Paşa’nın Fatih portrelerini ilk defa sergilemeye hazırlanıyor. Müzenin sonbaharda açılacak yeni bölümlerinde Zonaro, Hasan Rıza ve Feyhaman Duran'ın Fatih portreleri de yer alacak✨ pic.twitter.com/jRlZoHzTxY — Milli Saraylar (@millisaraylar) June 29, 2020

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