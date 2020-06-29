MSB'den celp ve sevk duyurusu

Milli Savunma Bakanlığı, askere alınacaklar için celp ve sevk tarihleriyle ilgili duyuru yaptı. Başvurular 1 Temmuz'a kadar devam edecek, sınıflandırma ve seçim sonuçları 29 Temmuz 2020'de açıklanacak. Yükümlüler başvurularını internet üzerinden veya en yakın askerlik şubesinden yapabilecek.

Milli Savunma Bakanlığı celp ve sevk tarihleriyle ilgili açıklama yaptı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin 1 Temmuz 2020 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihi işlemini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek tamamlamaları gerekmektedir. Sınıflandırma ve seçim sonuçları 29 Temmuz 2020'de e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır."

Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülere yönelik duyuru MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanmıştır.https://t.co/JR8xvccPMm — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 29, 2020

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