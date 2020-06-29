MSB'den celp ve sevk duyurusu

Milli Savunma Bakanlığı celp ve sevk tarihleriyle ilgili açıklama yaptı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:
"Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin 1 Temmuz 2020 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihi işlemini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek tamamlamaları gerekmektedir. Sınıflandırma ve seçim sonuçları 29 Temmuz 2020'de e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır."
Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülere yönelik duyuru MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanmıştır.https://t.co/JR8xvccPMm— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 29, 2020
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