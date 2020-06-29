Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü filminin senaristi Kazak'tan YKS açıklaması: Soruyu anlamadım

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde gerçekleşen YKS'de, 'Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü' filmine dair de bir soru yer aldı. Filmin senaristi Levent Kazak, sorunun fotoğrafını paylaşarak gurur duyduklarını ancak soruyu anlamadığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir dizi önlemin alındığı YKS'de, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü filmine dair de bir soru yer aldı.

Filmin senaristi Levent Kazak, söz konusu sorunun fotoğrafını paylaşarak "Size bir iyi, bir de kötü haberim var. İyi olan, iki gün önceki üniversite giriş sınavında bizim üzerimizden HKNÖ’yü sormuşlar, filmimiz adına gurur duyduk. Kötü olan ise soruyu anlamadım, var mı çözen?" diye sordu.

Kazak devamında şunları söyledi:

"Teknik bir soru, matematiğinde bir dert yok. Ama soruya hizmet eden metin sanırım Metin Erksan’ın yazısından alınmış (filmi ‘devlet ana’ ile ilişkilendiren bir tek o) ama Kemal Tahir ile devlet ve toplum konusunda görüş ayrılığına nasıl geldik oraları pek anlayamadım."

teknik bir soru, matematiğinde bir dert yok. ama soruya hizmet eden metin sanırım metin erksan’ın yazısından alınmış (filmi ‘devlet ana’ ile ilişkilendiren bir tek o) ama kemal tahir ile devlet ve toplum konusunda görüş ayrılığına nasıl geldik oraları pek anlayamadım :) — levent kazak (@levent_kazak) June 29, 2020

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