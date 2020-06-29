İzmir Barosu'ndan düzenleme tepkisi

İzmir Barosu, barolarla ilgili tartışılan teklife karşı yürüyüş düzenleme kararı aldı. Baroya kayıtlı avukatların bir araya geldiği noktada ise geniş güvenlik önlemleri alındı.

İzmir Barosu, hükümetin çoklu baro teklifine karşı yürüyüş düzenleme kararı aldı. Baro yönetiminin, çoklu baroya karşı bir çağrıda bulunarak yürüyüş yapma kararı aldı.

Yürüyüş kararının alınmasının ardından baro önünde polis engeliyle karşılaşan avukatlar, 'Savunma Yürüyor' sloganları attı. Emniyet güçlerinin yürüyüş için bir araya gelen İzmir Barosu'na kayıtlı avukatlara, yürüyüşe izin verilmeyeceğini aktardığı öğrenildi.

ÇHD'den destek

ÇHD İzmir yaptığı açıklamada, baro yürüyüşünün polislerce keyfi olarak engellendiğini ifade etti. ÇHD'nin açıklamasında, "İzmir Barosu önünden yapılmak istenen yürüyüş polis tarafından keyfi olarak engelleniyor. Tüm üyelerimizi sokağa ve mesleğimize sahip çıkmak üzere İzmir Barosu önüne çağırıyoruz" denildi.