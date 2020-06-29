Sokak köpeğini av tüfeğiyle vurdular

Kahramanmaraş'ın Andırın İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada sokak köpeğine ateş edenin M.S. (79) olduğunu tespit etti. Ekipler, şüpheliyi av tüfeğiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. M.S.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Olay, ilçeye bağlı Yeni Mahallede medyana geldi. Bir kişi polisi arayarak sokak köpeğine av tüfeğiyle ateş edildiğini, ateş eden kişinin de kaçtığını bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polisler köpeği yol kenarında yaralı halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen veteriner hekim Yunus Emre Dal, bacağından av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen köpeği tedavi için kliniğe götürdü.

Olay yerinde inceleme yapan polis, av fişeği kartuşu bulurken, köpeği yaralayan kişiyi tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

Köpeğe ateş eden kişi yakalandı

Andırın İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada sokak köpeğine ateş edenin M.S. (79) olduğunu tespit etti. Ekipler, şüpheliyi av tüfeğiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. M.S.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.