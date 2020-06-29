Kahramanmaraş'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi komşularına satırla saldırdı

Yeşilyurt Mahallesi Gedik Sokağı'nda ikamet eden öğretmen 63 yaşındaki Necati K. ile komşuları Necati ve eşi Hakime K. çifti arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Necati K. evindeki satırla komşularına saldırdı.

Komşuların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Satırla yaralanan çift, sağlık ekiplerince Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan Hakime K, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne yönlendirildi.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Necati K. ise polislerce gözaltına alındı.