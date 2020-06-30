17 yaşındaki Ömer, YKS sonrası intihar etti

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına katıldıktan sonra evine gelen Ömer A. (17), tabancayla kendisini vurarak yaşamına son verdi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yaşayan Ömer A., YKS'nin ikinci oturumu olan AYT’ye katıldıktan sonra evine döndü. Mahallede arkadaşlarıyla karşılaşan, Ömer A., yorgun olduğunu ve eve gideceğini söyledi.

Polis ekipleri Ömer'in cansız bedeniyle karşılaştı

Odasına geçen genç, kime ait olduğu öğrenilemeyen ve evde bulunan tabancayla kendisini vurdu. Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polis ekipleri, evde Ömer A.'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Ömer A'nın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Ömer A'nın bu sabah toprağa verildiği öğrenilirken, intiharıyla ilgili araştırma sürüyor.