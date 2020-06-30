CHP'li Kılınç'tan gazeteciler için kanun teklifi: İnternet haber sitelerinde çalışanlar basın kartı alabilsin

CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, biri Basın İş Kanunu diğeri RTÜK Kanunu’nda değişiklik öneren iki kanun teklifini TBMM’ye sundu. Kanun tekliflerinde, gazetecilerin çalışma şartlarını iyileştiren düzenlemeler yapılırken 'gazetecilik' tanımı güncellenerek internet haber sitelerinde çalışan gazeteciler de Basın İş Kanunu kapsamına alındı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, “Basın İş Yasası” olarak bilinen ‘Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’da değişiklik öngören iki ayrı kanun teklifini hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sundu.

Başta, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) olmak üzere medya alanındaki meslek örgütlerinin de katkı sunduğu her iki kanun teklifi yazılı, görsel, işitsel ve dijital medya kuruluşlarının ve çalışanlarının talepleri doğrultusunda hazırlandı.

'Zorunlu yayın spotları ücret karşılığı yayınlansın'

Basın İş Yasası’ndaki 'gazeteci' tanımının güncellendiği teklif ile internet haber sitelerinde çalışan gazeteciler de kanun kapsamına alınarak başta basın kartı olmak üzere kanundaki tüm haklardan yararlanmaları için düzenleme yapıldı. Öte yandan, RTÜK Kanunu’ndaki değişiklik ile de radyo ve televizyonlarda yayınlanan 'zorunlu yayın spotlarının' ücret karşılığı yayınlanması önerildi.

Kanun teklifi ile Basın İş Yasası’nda önerilen diğer düzenlemeler şöyle: