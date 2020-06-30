Hürriyet yazarı Selvi: Mümtaz'er Türköne için bir formülden söz ediliyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'yeniden yargılansın' talebinde bulunduğu Mümtaz'er Türköne'nin tahliyesi için terör örgütü üyesi olmadığı halde onu meşru göstermek, teşvik etmek ve propagandasını yapmak suçundan dolayı cezalandırılması formülünün konuşulduğunu yazdı.

FETÖ'den tutuklanan eski Zaman gazetesi yazarı Mümtaz'er Türköne, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin attığı bir tweetle gündem oldu.

Hürriyet gazetesi yazarı Selvi, Türköne'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten aldığı hapis cezasını da hatırlatarak, "Ama asıl büyüklük izzetinefsine zor gelen birisinin adalet hakkını savunabilmektir" dedi ve Türköne için bir formülden söz edildiğini yazdı.

Selvi, "Türköne, FETÖ üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Zaman gazetesindeki bazı yazıları delil olarak görülen Türköne, yaklaşık 4.5 yıldır hapiste. Dosyası temyiz aşamasında olan Türköne için şöyle bir formül konuşuluyor. Türköne’nin terör örgütü üyeliğinden değil, terör örgütü üyesi olmadığı halde onu meşru göstermek, teşvik etmek ve propagandasını yapmak suçundan dolayı cezalandırılması gerektiği savunuluyor. Mümtaz’er Türköne dosyasını inceleyen savcı da yerel mahkemede o yönde değerlendirme yapmış. Mümtaz’er Türköne, Terörle Mücadele Yasası’nın 7. maddesinin birinci fıkrasına ve TCK’nın 314. maddesine göre 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. O nedenle bir süre daha hapis yatması gerekiyor. Ancak temyizde bozulur da 7. maddenin ikinci fıkrasındaki terör propagandası yapmaktan ceza alırsa, yattığı hapis cezaları dikkate alınarak cezaevinden çıkma imkânı doğacak. İki ceza arasında bir fıkra var ama biri hapiste tutuyor, diğeri tahliye ediyor. Dileğim, Mümtaz’er Türköne'nin bir önce özgürlüğüne kavuşması..." ifadelerini kullandı.