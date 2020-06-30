Adana’da zorla evlendirilmek istenen kadın nikah salonundan polis baskınıyla kurtarıldı

Adana'da 22 yaşındaki Ceylan Beyazkaya annesi ve yakınları tarafından bir kişiyle evlendirilmek üzere Seyhan Belediyesi Nikah Müdürlüğü’ne getirildi.

Ancak Beyazkaya evlenmek istemediği için törenden bir fırsatını bulup 155 polis imdat hattını arayarak "Beni zorla evlendirecekler, şu an Seyhan Belediyesi Nikah Salonu’ndayız, ben evlenmek istemiyorum beni kurtarın" diyerek yardım istedi.

Bunun üzerine polis ekipleri nikah salonuna baskın düzenledi. Polis genç kadını salondan dışarı çıkartıp dinledi.

Genç kadının yakınları ve annesi de hem olayı görüntüleyen basın mensuplarına hem de polislere tepki gösterdi.